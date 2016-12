El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a días de asumir en su nuevo cargo hizo declaraciones sobre inflación, Trump, empleo público y déficit fiscal.

En conferencia de prensa el flamante nuevo ministro de Hacienda Nicolás Dujovne junto a su par Luis Caputo, quien ocupará la cartera de Finazas y al jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó que "la economía ya se ha estabilizado" aunque aclaró que "no estamos conformes, queremos que la inflación sea del 5 por ciento anual en tres o cuatro años".

En cuanto al empleo público dijo que "a nivel nacional no nos sobra ningún empleado público" y aclaró que "de ninguna manera queremos reducir el empleo público en las provincias, queremos provincias pujantes que ya no tengan migraciones masivas que lleguen a Buenos Aires para vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad".

En referencia al blanqueo, señalo que "Argentina tiene hoy 15% de su PBI en depósitos (en el sistema financiero) cuando en otros países llega hasta el 80% como en Chile; con u$s 100.000 millones de activos declarados, casi 20 puntos del PBI, vamos a tener un sistema financiero mucho más fuerte del que tenía ahora".

En respuesta a una pregunta sobre si la reducción del déficit fiscal no va a atentar contra el objetivo de lograr una reactivación de la economía, afirmó que se va "a cumplir con el Presupuesto, el gasto no va a sufrir ninguna ampliación respecto de lo que está pautado, así es que no hay ningún riesgo".

Al ser consultado por su relación con Donald Trump y su participación en el emprendimiento inmobiliario Trump Tower, dijo que "hace muchos años conocí a uno de los hijos del presidente Trump, a él y a (Donald) Trump; mi cuñado inició la construcción de la Trump Tower en Punta del Este y el diseño es del estudio de mis padres; a eso se limita mi relación con Trump."

Fuente: Telam