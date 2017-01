Dirigentes de Sadop acusaron al gobierno por no ser equitativo. Desde la DGE afirman que el pago del bono es una decisión que depende exclusivamente de cada institución privada.

Cerca de 10 mil docentes privados de toda la provincia no obtendrán el beneficio de cobrar el bono de fin de año adicional de $2000, tal como sucedió con sus pares del sector público. Es que, según afirmaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), luego de reunirse con algunos funcionarios de la Dirección General de Escuelas, las negociaciones para conseguir que el gobierno resultaron infructuosas.

Según contó a Diario Vox María Luisa Nasif, Secretaria Adjunta de Sadop, la posibilidad de que el gobierno aportara asistencia económica para equiparar el beneficio del bono fue descartada de plano por las autoridades de la DGE.

Al respecto, Nasif dijo: “Lo que pedimos es que se nos equipare en igualdad de condiciones en cuanto a nuestro salario por realizar la misma tarea que un docente estatal. Actualmente los docentes privados tenemos unos de los sueldos más bajos de toda la provincia”.

Además, la dirigente consideró que fue perjudicial para los docentes privados que el gobierno anunciara recién a fin de año el pago del bono ya que para esta época todos los colegios se encuentran cerrados y esto les impide realizar cualquier tipo de reclamo a la patronal.

En este sentido opinó: “Son todas maniobras de un gobierno que constantemente vulnera los derechos de los trabajadores. Todo el tiempo anuncian cosas por los medios que luego no cumplen y esto es claramente una manipulación de la opinión pública. En el caso del bono anunciaron que los pagarían a todos los maestros pero hoy (por ayer) nos han llamado docentes estatales que solo cobraron $800”.

En respuesta a Sadop, desde la DGE afirmaron que el decreto es claro y detalla que el pago del bono es excepcional y que será solo para docentes estatales que cuenten con un cargo o al menos con 18 horas mensuales asignadas. Esto quiere decir que los que tengan una menor carga horaria recibirán un monto proporcional en base a la cantidad de horas o días que trabajaron.

Consultada sobre las medidas que tomará el gremio, Nasif dijo que enviarán cartas documento a las escuelas pidiendo que se equiparen las condiciones laborales y salariales de los estatales. Y agregó: “Para nosotros es lamentable tener que pelear por $1000 y que esto haya quedado solo en manos de la buena voluntad de la patronal. Seguramente logremos que algunas escuelas paguen el bono, pero lamentablemente sabemos que la mayoría no lo hará. Todas estas cosas le hacen muy mal al trabajador docente del cual este gobierno se ha encargado de desprestigiar frente a la sociedad o la opinión pública”.

Por su parte, Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada, consultada sobre si consideraba justo el reclamo de los privados dijo que “está de acuerdo en que deberían cobrar mejor pero que en este caso se trata de una bonificación que le corresponde pagar al empleador y que no hay ninguna disposición que obligue a los empleadores privados a pagar”.

En cuanto a la posibilidad de abrir alguna instancia de negociación para que el gobierno aporte ayuda financiera concluyó: “No he participado de las negociaciones, sé que se presentó una nota en la Dirección de Administración de la DGE pero hasta el momento no he recibido ninguna notificación oficial ni instrucciones al respecto”.