El dato surge de un informe realizado por Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.

Casi un 40 por ciento de los adultos mayores aseguró que sus ingresos no les alcanzan para vivir, según un nuevo informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Navarro Viola.



La mayoría de los entrevistados es del conurbano bonaerense, tiene carencias habitacionales, cobra jubilación o tienen empleos precarios, no terminó el secundario y pertenecen a estratos muy bajo y bajo.



Así lo sostiene el informe "Los problemas económicos de las personas mayores: una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad", que presentaron esta semana el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Fundación Navarro Viola.



Según esta investigación, el 38% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades.



Además, la falta de sustento también muestra relación con el estado de salud: tienen malestar psicológico, ansiedad o depresión (37,5%), y su salud bastante o muy comprometida (31,6%); se sienten poco o nada felices (19,2%) y carecen de proyectos personales que les permitan trascender el día a día (30%).



Acerca de la importancia de poner en agenda las necesidades de este grupo subrayó Enrique Amadasi, coordinador del estudio y del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA.



"Entre los especialistas no hay acuerdo acerca de que la línea que se utiliza para medir la pobreza en la población en general (según el nivel de ingresos) sea aplicable a las personas mayores", dijo.



Además explicó: "esto es porque tienen una canasta distinta, que aún no se ha valorizado.



Mientras no se defina esa canasta alternativa, utilizamos este indicador de pobreza subjetiva, que consiste en relevar a aquellas personas que declaran que los ingresos de su hogar no les alcanza para cubrir las necesidades del mes".

Fuente: NA