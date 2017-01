El portugués celebró en la ciudad suiza de Zurich el premio “The Best”, instituido por la FIFA, y relegó a Lionel Messi y al francés Antoine Griezmann.

Este galardón individual, creado por la FIFA en el 2016, reemplazó al FIFA Ballon d’Or, que unificaba el Balón de Oro entregado por la revista France Football desde 1956 y que desde el año pasado volvió a independizarse.

“The Best”, que contó con la presencia del astro Diego Maradona, se decidió por la votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, pero su innovación más importante consistió en que esta vez se sumó la decisiva participación de los cibernautas.

Ronaldo, de 31 años, se quedó con el galardón entre los hombres, ya que tuvo un 2016 excepcional, coronó con su tercera Champions League con Real Madrid de España y lideró a Portugal en la bautismal conquista de la Eurocopa jugada en Francia.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nacido en Funchal, Madeira, el 5 de febrero de 1985, es una máquina de hacer goles: desde el día de su debut, 14 de agosto de 2002, hasta el sábado que convirtió frente a Granada en el Bernabéu, suma 504, que incluyen la condición de máximo anotador de la historia del Real Madrid y de la Champions League.

Además, en su equipo, el luso dispone de una rúbrica fabulosa: suma más tantos (381) que partidos jugados (368).

Ronaldo, con el logro de ayer, sumó su quinto Balón de Oro, dos de France Football y tres de la FIFA y además alcanzó a Messi, quien obtuvo uno de la revista francesa y cuatro de la entidad madre del fútbol mundial.

“¡Wow! Es increíble. Tengo que agradecer a mis compañeros de Portugal, el Real Madrid, mis entrenadores, mi familia... Y lo digo: el 2016 fue el mejor año de mi carrera. Fue un año magnífico a nivel personal y deportivo y nunca olvidaré este año”, sentenció Cristiano Ronaldo

No obstante, Messi, quien no asistió a la gala de los premios The Best para “priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club (por la Copa del Rey)”, según justificó Barcelona mediante un comunicado, goza del privilegio adicional de haber sido premiado en cuatro temporadas consecutivas y tener cinco trofeos correspondientes a campañas distintas.

Desde 1999 al día de la fecha, además de Ronaldo y Messi recibieron la distinción de mejor jugador de la temporada los brasileños Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y Kaká, el portugués Luis Figo, el británico Michel Owen, el checo Pavel Nedved, el ucraniano Andry Shevchenko y el italiano Fabio Cannavaro.

El equipo ideal elegido fue el siguiente: Manuel Neuer (Alemania); Dani Alves (Brasil), Gerard Piqué (España), Sergio Ramos (España) y Marcelo (Brasil); Luka Modric (Croacia), Toni Kroos (Alemania) y Andrés Iniesta (España); Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Uruguay) y Cristiano Ronaldo (Portugal).