Productores y grandes bodegas están enfrentados por la creciente importación de vino desde Chile, situación que genera un grave daño en el sector primario.

La creciente importación de vinos desde Chile, que entre octubre y junio pasado ascendió a 65 millones de litros, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), desató una fuerte polémica que enfrenta a los productores y las grandes bodegas, por el daño que esta situación produce en el sector primario.

La cuestión fue creciendo con el paso de los días y agregó nuevos ingredientes como la denuncia formulada por los productores respecto a que los vinos ingresados desde el país trasandino no tuvieron todos los controles correspondientes.

Esto último obligó al INV a salir al cruce de los trascendidos que circularon en torno a supuestas faltas de control de vinos importados.

“Tanto en la provincia de Mendoza como en San Juan todas las partidas ingresadas fueron muestreadas y controladas en un 100%”, dijo al respecto el INV.

De acuerdo a cifras oficiales, entre octubre del año pasado y junio de este año, ingresaron al país desde Chile 651.061 hectolitros de vino a granel.

Como parte activa de este conflicto, la Federación Económica de Mendoza (FEM) salió a manifestar su preocupación por “el notable aumento que vienen registrando en lo que va del año, las importaciones de vinos”.

“Necesitamos que el Gobierno nacional actúe a través de la Secretaría de Comercio para ponerle un freno a esta situación que está generando un daño importante en el sector primario”, dijo Raúl Robín, presidente del área de Economías Regionales de CAME.

El dirigente advirtió que “cada litro de vino que ingresa para consumo interno, es un litro menos que el productor local comercializa en el mercado interno y/o externo”.

Desde el gobierno, Alfredo Aciar, subsecretario de Agricultura y Ganadería, salió a relativizar el tema. “Es esperable y lógico que se importe vino en años de cosechas bajas, como también pasó en 2009 y 2012”, dijo el funcionario a Télam.

Por el sector bodeguero, Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, enfatizó que “hay dos opiniones bien definidas: una es la del sector productor primario, viñateros y elaboradores de vino trasladistas, que pensando en una vista de corto plazo, se oponen a la importación de vino en la medida que ésta afecta el precio del producto”.

“Por el otro lado la visión de los bodegueros que deciden importar vino pensando en no desabastecer a sus distribuidores, porque si el consumidor no tiene producto deja de consumir”, contrastó Pina, quien aseguró que cuando los bodegueros salieron a comprar vino, o no había disponibilidad, o estaba sobrevaluado, y denunció maniobras especulativas “porque había gente que retenía stock”.

Respecto a los volúmenes importados, el directivo bodeguero explicó que “desde septiembre del año pasado hasta fines de junio de este año, el volumen importado según cifras del INV fue de 67 millones de litros, y para tener una idea en el mercado interno se consumen mensualmente 800 millones de litros”.