La norma tiene como finalidad determinar las causas por las que se extravían bienes del Estado. También habrá un procedimiento para cuando los bienes entran en desuso.

En avance con el objetivo del gobernador Alfredo Cornejo de ordenar la administración pública y trabajar en la eficiencia de los recursos del Estado, el Gobierno estableció la conformación de un registro para bienes que se rompen, extravían o contaminan. El protocolo incluye desde la denuncia en caso de robos hasta el procedimiento a seguir cuando los artículos entran en desuso o deben ser incinerados por seguridad sanitaria.

A los fines de ordenar y establecer reglas claras, la Subdirección de Bienes Patrimoniales del Estado, dependiente de la Contaduría General de la Provincia, elaboró un instructivo para tener en cuenta ante cada caso.

Para que un bien mueble (desde mobiliario hasta elementos de trabajo) sea declarado en “desuso”, se establece que los responsables de cada área deberán esperar la realización de un informe técnico que determine su “usabilidad”. Este paso es fundamental, ya que puede darse que una herramienta que es obsoleta para una dependencia, bien puede seguirse empleado en otra donde la complejidad no requiera el “último modelo”. Esto ocurre especialmente con herramientas tecnológicas.

Si es que no pueda encontrarse un destino para estos bienes, se realizará el correspondiente asiento contable para someterlo a subasta pública o donación a municipios, Estado Nacional o entidades de bien público. Si esto no fuera posible, se realizará una destrucción o incineración a fin de que no ocupe el espacio requerido para otros bienes activos.

También se ha planteado un segundo instructivo para el caso de las pérdidas, hurtos, extravíos o contaminación de bienes.

Para el caso de robo, hurto, extravío o cualquier otra causa semejante, previo a la baja del bien del Patrimonio de la Provincia, se debe tener en cuenta la realización de la denuncia policial dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente. Con este certificado, y el detalle (número inventario, características, marca, modelo, etc.), se deberá notificar al Sector de Inventario, para que se dé cuenta de la pérdida del elemento.

También puede ocurrir que hay ciertos elementos de trabajo que entran en contacto directo con enfermo con patologías contagiosas. Por esta misma razón, es que queda descartada no sólo su reutilización sino también su transferencia o donación. Con un procedimiento similar al desuso, se deberá incinerar inmediatamente para evitar cualquier propagación de la enfermedad. Lo mismo se aplica para los elementos de laboratorio.

En lo respectivo a los semovientes (animales en propiedad del Estado), tanto las altas por nacimiento como las bajas por muerte requieren del certificado de un veterinario para su registración contable.