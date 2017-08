Después de las PASO, el mandatario provincial se mostró satisfecho con los resultados de los comicios y relativizó el desempeño del resto de las fuerzas políticas.

El día después de las elecciones, y con datos oficiales más precisos, Alfredo Cornejo manifestó que el resultado de los comicios fue satisfactorio y que, como todo proceso, hay que analizarlo en contexto. Es que para el Gobernador ese contexto está estrechamente relacionado con uno de los argumentos más utilizados por el oficialismo, tanto a la hora de presentar sus logros como también sus debilidades, que es la herencia recibida del gobierno anterior.

Cornejo disparó contra el exministro de economía, Axel Kicillof, y la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner, de quienes dijo que su gran logro fue evitar que la economía no les explotara durante su gobierno y trasladarle el problema al que sigue. “El gobierno tenía que arreglar estos problemas e intentar que no le explotara y la verdad, creo que se ha hecho con bastante pericia. No sin sobresaltos, porque hay mucha gente, que quiere una mejoría económica, que tiene cierto descontento y que sus razones son valederas. Pero esto hay que verlo en proceso porque es una economía que está en movimiento y en ese contexto las elecciones del gobierno nacional, triunfando en 10 o 12 provincias, es un dato alentador de que se apoya ese cambio que no ha sido fácil”.

Consultado sobre la diferencia de ocho puntos que separa al oficialismo de su principal rival, el frente opositor Somos Mendoza, Cornejo fue categórico e indicó que la cantidad de votos es mayor a los obtenidos en la elección para gobernador de 2015. “Acá da más explicaciones el que gana que el que pierde, es insólito”, dijo y agregó: “En Mendoza el dato ha sido bastante categórico, pero no nos tiene que ensoberbecer sino que nos tiene que hacer mirara las cosas con perspectiva. En el peronismo hay un gran deterioro y también hay que analizar que no todos los que votaron a los competidores de Félix vayan a votarlo ahora, porque no es una suma matemática”.

Si bien aún resta que se realice el recuento definitivo de los votos, lo que sí es un hecho es que con este triunfo Cornejo podría convertirse en octubre en el primer gobernador de Mendoza que gane las elecciones de medio término.

Ante la pregunta de si veía una cierta dispersión del electorado al momento de analizar el buen resultado obtenido por los referentes del Partido Intransigente (PI) declaró: “En todas las elecciones legislativas hay cuartas y quintas opciones, de hecho han habido un montón de experiencias que luego han desparecido o quedado reducidas a la mínimas expresiones. Tampoco veo que sea un fenómeno sacar un 7%”.

Cornejo consideró que el buen desempeño del PI se debe en parte a una gran exposición mediática de los candidatos que fue posible gracias a la posibilidad de la publicidad gratuita que ofrecen las PASO: “Nada es de la nada cuando se tiene publicidad gratuita que es una ventaja que nos tenían las minorías en el 2001, 2005 o 2007. La participación con publicidad gratuita hizo aparecer al FIT en el radar del ciudadano hace ya tres elecciones atrás”, cerró.