El plantel del Azul comenzó ayer con la pretemporada, bajo las órdenes del flamante entrenador. La única incorporación, por ahora, es Matías Abelairas.

El plantel de Independiente Rivadavia comenzó ayer los trabajos de pretemporada con la conducción del flamante técnico José “Pepe” Romero, con numerosas bajas y una incorporación, en una de las canchas auxiliares de su estadio Bautista Gargantini, de cara a su participación en el próximo torneo de la Primera B Nacional.

El ex entrenador de All Boys dirigió la primera práctica del plantel azul, de la que participaron 21 futbolistas, con la única incorporación que hasta el momento llegó al club, el ex volante de River Plate, Matías Abelairas.

Tras la finalización de las tareas, el DT “Pepe” Romero expresó que “de acuerdo con lo que uno viene viendo, me parece que vamos a tener que traer seis o siete jugadores como mínimo. Si bien ya hemos hablado de algunos nombres con la dirigencia, no los podemos dar a conocer porque todos saben como se manejan estas cosas”.

En rueda de prensa, el entrenador dijo que “trataremos de no hablar de nombres, ya tenemos los puestos a cubrir y la probable cantidad de jugadores que necesitamos. Estamos conociendo al club de a poco”.

Romero, a quien acompaña en su trabajo el preparador físico Luis Cairo, manifestó que “hace dos días que estamos acá, hemos conocido a la comisión directiva. Hay gente nueva respeto del torneo anterior, nosotros hemos empezado a conocer un poco el club y recién hoy comenzamos con los jugadores”.

Finalmente, señaló que “son los primeros días del comienzo de algo que tenemos que ir armando y para eso he pedido la colaboración de todos. Nos queremos adaptar también a lo que es el club, conocer el ámbito de Independiente y también ser parte de ello”.

Los jugadores que participaron de la primera jornada de trabajo fueron los siguientes: Cristian Aracena, Pablo Adasme y Mauro Rodríguez (arqueros); Julián Navas, Luciano Sánchez, Fernando Guevara, Juan Ignacio Trentín y Juan Fontemachi (defensores).

También entrenaron Matías Villarreal, Luis Daher, Matías Abelairas, Mauro Cerutti, Lautaro Disanto, Santiago Úbeda, Nicolás Quiroga (volantes); y los delanteros Ignacio Irañeta, Sergio Sosa, José Méndez, Hernán Gautier, Hernán Soria y Ezequiel Córdoba.

Estuvieron ausentes los defensores Gastón González, Sergio Rodríguez y Alejandro Rébola, quienes se sumarán a los trabajos en los próximos días.