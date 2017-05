Afecta el funcionamiento de numerosas empresas y organismos desde ayer. Los hospitales británicos. la empresa Telefónica, Renault y el sistema bancario, los más afectados.

Una ola de ciberataques "sin precedentes" golpeaba este sábado a un centenar de países, afectando el funcionamiento de numerosas empresas y organismos, entre ellos hospitales británicos, el gigante español Telefónica, el constructor francés Renault o el sistema bancario ruso.



"El ataque es de un nivel sin precedentes y exigirá una compleja investigación internacional para identificar a los culpables", indicó en un comunicado la oficina europea de policías Europol.



El Servicio Público de Sanidad británico (NHS), quinto empleador del mundo con 1,7 millones de trabajadores, parece haber sido la principal víctima en Reino Unido, y potencialmente la más inquietante por poner en peligro a sus pacientes.



Pero está lejos de ser el único afectado.



Decenas de miles de ordenadores de un centenar de países, entre ellos Rusia, España, México o Italia, fueron infectados el viernes por un virus "ransomware" que explotó una falla en los sistemas Windows, expuesta en documentos filtrados de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA).



Los ministros de Finanzas del G7, reunidos en Bari (Italia) prometieron una lucha conjunta contra esa amenaza mundial.



El gigante estadounidense del correo privado FedEx o el ministerio de Interior ruso sufrieron el ataque.

En Francia, el constructor de automóviles Renault suspendió su producción en varias plantas del país "para evitar la propagación del virus", indicó la dirección del grupo.



La fiscalía de París abrió una investigación sobre el ataque. También está implicada la compañía ferroviaria pública alemana.



Aunque los paneles de las estaciones fueron hackeados, la Deutsche Bahn aseguró que el ataque no ha tenido ningún impacto en el tráfico.



Según la empresa de seguridad informática Kaspersky, Rusia fue el país más afectado por los ataques.

Los medios de comunicación rusos aseguran que varios ministerios así como el banco Sberbank fueron también atacados.



El centro de monitoreo del Banco Central ruso IT "detectó una distribución masiva del software dañino del primer y segundo tipo", revela un comunicado del Banco Central citado por las agencias de noticias rusas.



Las autoridades estadounidenses y británicas han aconsejado a los particulares, empresas y organizaciones afectadas que no paguen a los piratas informáticos que exigen un rescate para desbloquear los ordenadores infectados.



"Hemos recibido múltiples informes de contagios por el virus ransomware", escribió el ministerio estadounidense de Seguridad Interior en un comunicado.



"Particulares y organizaciones están alertados de no pagar el rescate ya que este no garantiza que será restaurado el acceso a los datos".



Un investigador en ciberseguridad, que tuiteó a partir de la cuenta @Malwaretechblog, indicó a la AFP que había encontrado un parche para frenar la propagación del virus.



Pero los expertos, a media jornada, se mostraban aún muy prudentes sobre el avance del virus.



"No sabemos si estamos aún de subida o de bajada. Seguimos en fase de análisis" explicó Laurent Maréchal, experto en ciberseguridad de la empresa McAfee, a la AFP.



El virus bloquea los documentos de los usuarios y los hackers exigen a sus víctimas pagar una suma de dinero en la moneda electrónica bitcoin para permitirles acceder nuevamente a los archivos.