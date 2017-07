Por Walter Vargas (Agencia Télam) Las aventuras y desventuras de Ricardo Centurión dan para entrar al tema por puertas variopintas, sin que la diversidad ofrezca garantías de que el ángulo elegido no vaya para el lado de los tomates y se pierda de vista lo elemental. Examinemos, grosso modo, algunas de las maneras más difundidas […]

Por Walter Vargas (Agencia Télam)

Las aventuras y desventuras de Ricardo Centurión dan para entrar al tema por puertas variopintas, sin que la diversidad ofrezca garantías de que el ángulo elegido no vaya para el lado de los tomates y se pierda de vista lo elemental.

Examinemos, grosso modo, algunas de las maneras más difundidas de analizar el desenlace del romance de Centurión y Boca.

Una, la que empatiza con el futbolista y pone por encima sus orígenes de privaciones y sus destrezas dentro de la cancha, se expresaría más o menos así: Centurión merece ser “comprendido”, que se disimulen sus efectos colaterales y se evalúe pura y exclusivamente lo que hace con la número 5 en los pies.

En esta misma línea, Boca, Daniel Angelici, Guillermo Barros Schelotto y los que no consintieron su nueva travesura nocturna serían parte de una gigantesca moral social que oscila entre la hipocresía y la franca maldad.

En las antípodas se blande la cimitarra sobre un jugador al que si se tienen ganas de rechazar, los hipotéticos fiscales dispondrán de unas cuantas pelotas picando de cara al arco.

Por un lado, por su tendencia a una gambeta festiva, pongamos, que por lo menos en la Argentina genera una hipersensibilidad devenida radar de “gastadores”, “cancheros”, sigan firmas.

Y por otro lado, por la permanente usina de episodios de su vida personal que se convierten en babel mediática y trascienden por lejos un vaso de más, una riña de más, un auto chocado y otras infusiones.

Este Centurión persona non grata ha comprado todos los boletos del niño terrible que traspasa un umbral delicado cuando se saca selfies con una escopeta en la mano y es acusado de violencia de género sin que jamás haya sido debidamente aclarada su declamada inocencia.

Sellado, pues, el hecho incontrastable de que Centurión es portador de muchas soluciones para su equipo y que fuera de la cancha es generador de muchos problemas para su vida, va de suyo la tentación de emitir un pasaje que lo traslade al Paraíso o al Infierno sin paradas intermedias.

He ahí, en tales extremos, donde se nos presenta la dificultad de perfilar al personaje y su flamante conflicto con Boca: ‘Centu’ o ‘Ricky’, como sea, ¿es víctima o victimario?

En realidad, Centurión no es ninguna de las dos cosas o en todo caso, por qué no, las dos.

Víctima de sus propias pulsiones y tal vez de los prejuicios de aquí, de allá y de más allá y de la negativa, de la conducción de Boca, a ejercer eso que a grandes rasgos Fernando Gago da en llamar “ayudarlo”.

Y a la vez victimario de sí mismo, de la confianza de quienes esperaban algo más de él y del don que recibió de la naturaleza y que ya quisieran disponer miles y miles de jóvenes como él y de su mismo origen humilde.

Digámoslo así: no es que Angelici y el resto de la Comisión Deportiva de Boca sean angelitos, tampoco es para nada desdeñable su deseo de jugar en Boca, pero si después de sus antecedentes brumosos, después de que el Mellizo lo pida expresamente, después de que Boca se disponga a abonar 6 millones de dólares por su pase, bajar del avión e ir a meterse en pendencias de madrugada no lo hace ver ni muy agradecido ni muy profesional.

Centurión, un muchacho más propenso a la demanda que a la humildad, cultiva aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque y, según se ve, por las razones que fuere, no quiere o no puede aportar su granito de arena.

Centurión, en fin, evoca la alegoría aquella que da cuenta de un señor que lamentaba que pese a considerarse un buen católico, Dios no lo ayudaba a ganar la lotería, hasta que un buen día se tropezó con Dios, formuló su lacrimógeno reclamo y el Altísimo le respondió: “Ya sé que sos un buen católico, hijo, pero poné algo de vos: ¡por lo menos empezá por comprar el billete!”