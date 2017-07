El colombiano Edwin Cardona confió estar “feliz” y “orgulloso” de ser jugador de Boca, y avisó que “si está disponible” la camiseta número 10 la llevará “con mucha responsabilidad”.

“Sé lo que significa, soy un gran admirador de (Juan Román) Riquelme. Si está disponible, la llevaré con mucha responsabilidad”, afirmó.

Cardona señaló que “el pase sonaba mucho en las redes y no habían hablado con nosotros pero cuando empezó el rumor, me sentí feliz de que el nombre mío circulara en este gran club. Cuando supimos que era verdad yo quise avanzar y cuando se hizo oficial me sentí muy orgulloso”.

“Estar acá es una responsabilidad muy grande, es una presión importante para todos y más que el equipo viene de ser campeón. Asumirla es lo más importante, sé a dónde llego”, sostuvo.

Sobre la conducta que debe llevar como jugador de Boca, el colombiano dijo: “Uno sabe a dónde viene y tiene que pensar en lo que hace. Yo estoy con Dios, tengo a mi esposa, a mis hijos. Tenemos que disfrutar esta carrera porque es muy corta”.