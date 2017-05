Se trata de un adolescente de 15 años que permaneció así durante una hora y media en una feria de ropa en Jujuy. Los comerciantes dijeron estar cansados de los robos del chico.

Un adolescente de 15 años estuvo durante una hora y media atado desnudo a un poste tras ser atrapado robando prendas de vestir en una feria del barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.



Los feriantes, dijeron al diario El Tribuno de Jujuy que "están cansados" de los permanentes actos delictivos del adolescente conocido en la zona con el seudónimo de Mauricio, y "de que se lo lleve la policía y al rato lo liberen por ser menor de edad".



Los trabajadores que prefirieron no identificarse al hacerse presente la policía en el lugar, al unísono respondieron que "no sabían quienes habían sido los responsables de atar al menor al poste".



El precoz delincuente, por su parte, con marcado ejercicio en esto de enfrentar a los miembros de la fuerza de seguridad, indicó que "no podía reconocer a quién o quiénes lo habían atado".



Una vez desatado, fue introducido a un móvil policial y trasladado a la seccional 33, a donde llegaron los padres para hacerse cargo del menor delincuente, a quien debieron llevarle ropa.



Una vecina, propietaria de un comercio señaló que "los días de feria son muchos los casos de robos que se producen en esta zona que no cuenta con ningún tipo de vigilancia, pese a tener una comisaría a pocas cuadras".



"Esta es tierra de nadie" indica tímidamente un hombre que dice vivir a solo una cuadra del lugar "yo vivo aquí a la vuelta y me llamó la atención de que la policía haya llegado tan rápido".

Fuente: NA