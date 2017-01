Se activaron ayer nuevos focos de incendio en el centro del país. Advierten que las localidades quemadas demorarán entre cuatro y cinco años en recuperarse.

El fuego ha devastado 1.400.000 hectáreas y toda su biodiversidad. Productores, ganaderos y agricultores damnificados afirmaron con pesar que la recuperación de esas tierras demandará entre cuatro y cinco años, siempre y cuando cuenten con la ayuda del Estado (que recién se hizo presente el jueves pasado, representado por el ministro de Ambiente Sergio Bergman) y por supuesto del clima. Durante el día de ayer nuevos focos de incendios se registraron en la provincia de La Pampa Río Negro y Buenos Aires.

“Dependemos del clima y del Estado”, aseguró Fabián Genovesi, dueño de una casa de compra y venta de ganado en Villarino y uno de los productores que estuvieron reunidos con el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, el viernes pasado, cuando se acordaron los principios de la asistencia a los ganaderos afectados.

“Aún imaginando que empiece a llover y que creciera el pasto, algo que no está pronosticado para los próximos dos meses, los ganaderos no pueden largar las vacas a los campo porque no hay alambre para contenerlas”, expresó Genovesi.

Según contaron diversos productores de la zona a Télam, más que el clima, lo que les preocupa a corto plazo a son los alambrados, muchos de ellos perdidos en bajo las llamas y cuyo costo de reposición asciende a cerca de $ 100.000 por cada mil metros de alambre y pilares.

El compromiso de la provincia de Buenos Aires es darle prioridad a la colocación de los cercos de alambre perimetral de los campos lindantes con las rutas 22 y 154, cuyos costos serán asumidos por el propio gobierno, pero aún restan reponer muchas divisiones al interior de los campos.

Respecto del futuro, Genovesi resaltó la incertidumbre que reina entre los ganaderos: “Los costos son muy altos y, si no viene la ayuda del Estado, es muy difícil que los más perjudicados puedan afrontarlo. Además está el temor por nuevos focos de incendios que puedan afectar la zona como en el norte de La Pampa ahora”, dijo.

Después de las reuniones que el pasado viernes mantuvieron productores y las autoridades del ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, hubo un compromiso oficial de brindar en forma gratuita el traslado de la hacienda a otros campos; reparar los alambrados continuos a las rutas, para evitar accidentes de tránsito; pasto, avena y balanceado para alimentar los animales; y un subsidio sin devolución de 100.000 pesos para los chacareros afectados.