Cristian Espinoza, delantero de Boca Juniors, quien el domingo jugará de titular ante Racing Club, habló sobre su presente y las expectativas que tiene de cara al futuro.

El extremo Cristian Espinoza, que reaparecerá el domingo como titular en Boca Juniors, afirmó ayer que debe aprovechar al máximo “cada oportunidad de sumar minutos”.

“Teniendo tantos buenos jugadores en un plantel y el nivel que se está manteniendo, cada oportunidad de sumar minutos hay que aprovecharla al máximo”, amplió.

Consultado sobre si lo favorecería, en el futuro, que egresaran de Boca Cristian Pavón o Edwin Cardona, los compañeros con que compite, el ex Huracán expresó: “Por el nivel de todo el equipo y lo que significan para nosotros, ojalá no se vayan nunca”.

“Son dos grandes jugadores que nos están dando machismo -añadió-. Por mi parte, me siento cómodo en las dos puntas. De momento me toca seguir sumando y aportar cada vez que entro. Así tengo que seguir para algún día, por qué no, arrancar de titular”.

Espinoza, que brindó ayer una conferencia conjunta con Augusto Solari, de Racing, organizada por la Superliga, reveló que el entrenador Guillermo Barros Schelotto le pide “que siempre deje todo, que defienda la camiseta como el club lo exige”.

“Después, quiere que trate de ser lo más vertical posible cuando la jugada lo pida -continuó- y también que trate de divertirme en la cancha, que no viene nada mal”.

Respecto de su complementación con los laterales del equipo, evaluó que “tanto (Frank) Fabra como Leo (por Leonardo Jara), cada vez que pasan lo hacen de buena manera”.