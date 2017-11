En un partido repleto de polémicas, Rosario Central le ganó al Xeneize 1 a 0 con un gol de Marco Ruben. Los de Barros Schelotto jugaron con uno menos más de un tiempo.

Boca Juniors sumó su segunda derrota al hilo en la Superliga –venía de perder ante Racing– y empieza a perder la buena diferencia que tenía en la cima de las posiciones con respecto a sus perseguidores. Anoche el Xeneize cayó ante Rosario Central por 1 a 0, por la décima fecha del torneo, en un partido muy caliente que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito.

Ahora sigue en lo alto de la Superliga con 24 puntos, pero tiene a San Lorenzo y Unión de Santa Fe con 21, aunque el equipo santafesino con un partido más.

El primer tiempo fue un caos. Los futbolistas se dedicaron más a protestar y hablar con el árbitro Patricio Lousteau que a jugar. El desarrollo se hizo muy cortado con faltas, patadas, peleas, discusiones. En ese juego Central se sintió mucho más cómodo que Boca, perdido y sin ideas para llegar al arco rival.

Encima el conjunto local pegó de entrada. En un córner a los cuatro minutos Marco Ruben metió la cabeza y abrió el marcador. Con esa diferencia Central se dedicó a ensuciar el partido y Boca entró en ese juego. Cómo habrá sido la locura del equipo xeneize que a los 37 minutos el defensor Paolo Goltz se fue expulsado por darle una patada sin pelota a Ruben.

El equipo de Barros Schelotto no logró hace pie en la mitad de la cancha y mostró una vez más cuánto extraña a Fernando Gago. Después de la expulsión de Goltz tuvieron que reacomodarse. Sólo algunas apariciones del uruguayo Nández, con su habitual potencia, fueron las esperanzas de un equipo perdido en el Gigante de Arroyiyo que estaba colmado.

El Canalla, en tanto, hizo su negocio: no dejó jugar a Boca, calentó el partido, no le dio continuidad y aprovechó muy bien las pocas jugadas que generó.

En el segundo tiempo el partido no bajó la intensidad. No hubo una sola jugada en la que los futbolistas no protestaran. El árbitro dejó hablar, dejó pegar y así el encuentro se transformó en una lucha que poco tuvo que ver con el fútbol.

De todas maneras, Boca fue para adelante en busca del empate y dejó muchos espacios atrás que Central trató de aprovechar sin éxito. El Xeneize sintió la falta de Goltz, pero a pura garra le complicó el trámite del partido a un Central que con el pasar de los minutos se fue quedando.

Sobre el final Boca tuvo un par de chances muy claras para empatar el encuentro, sobre todo cuando el colombiano Cardona metió un zurdazo de volea que dio en el palo.

En los últimos minutos Central se metió atrás y defendió como pudo el triunfo ante un Boca que hizo todo el esfuerzo pero se quedó con las manos vacías.