El volante uruguayo de Boca dijo que aún no sabe si el club lo habilitará para jugar con la selección charrúa el Mundial Sub 20 en Corea del Sur.

Rodrigo Bentancur, volante de Boca Juniors, dijo ayer que todavía no sabe si el club lo habilitará para jugar con la selección de Uruguay el Mundial Sub 20 en Corea del Sur a partir del 20 de mayo.

“Ni idea tengo si voy al Mundial. En la lista estoy, pero hay que ver qué decide Boca. Por ahora pienso en el partido del sábado ante Estudiantes”, dijo.

En rueda de prensa, al término del entrenamiento, el mediocampista sostuvo que “sé lo que piensa el técnico (Guillermo Barrios Schelotto) sobre este tema pero no hablé con él todavía. Mi deseo es ir al Mundial pero mi caso es parecido al de muchos que juegan de titular en sus equipos”.

El DT xeneize ya hizo público que quiere que el jugador se quede, pero la idea de la dirigencia es que viaje el 15 del corriente después de enfrentar a River el día anterior.

Sobre el incidente entre Pablo Pérez y el juvenil Tomás Fernández, que derivó en que el referente se fuera de la práctica por orden de Gustavo Barros Schelotto, ayudante del técnico, Bentancur dijo que “son cosas que pasan siempre. Pero ayer se vieron y todos sabemos como es el mundo Boca, en donde todo se agiganta. Son cosas comunes de cualquier entrenamiento”.

Resto del regreso de Fernando Gago al equipo titular, dijo que “para nosotros es fundamental no sólo por lo que juega, sino también por lo que transmite en la cancha”.

Al ser consultado si jugaría de enganche en el caso de que Guillermo se lo pidiera, ante la posible titularidad de Pablo Pérez el sábado frente a Estudiantes, el volante uruguayo señaló que “él sabe que me cuesta porque tengo que jugar más de espaldas y no es mi fuerte. Pero si me lo pide, no tengo problemas”.

Por último, se refirió a la presencia inesperada de Ricardo Centurión entrenándose a la par del grupo. “Ricky tuvo una recuperación excelente. Hoy se entrenó bien, le pegó al arco y todo. Según nos comentó, se fue contento y sin dolor”, dijo.

Justamente, la vuelta a los entrenamientos de Centurión fue la noticia del día de la práctica de Boca en el predio Pedro Pompilio, a puertas cerradas para la prensa. El jugador, clave para el esquema del “Mellizo” Guillermo, volvió a trabajar con el grupo tras un esguince grado dos del ligamento colateral izquierdo, con la idea de llegar al Superclásico dentro de dos semanas contra River Plate, por la 24ª fecha del torneo de fútbol de Primera División.

Centurión se lesionó en la práctica del sábado 15 de abril, previo al encuentro que Boca empató 1-1 con Patronato de Paraná en La Bombonera, por la vigésima jornada del certamen.