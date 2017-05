El magistrado se encamina cerrar los emprendimientos mineros por la contaminación provocada y ante la violación de la ley de glaciares. La empresa pidió nulidad de toda la causa.

La empresa Barrick Gold contra reloj intenta apartar al juez federal Sebastián Casanello cuando éste se encamina a cerrar los emprendimientos mineros a raíz de la contaminación provocada y ante la violación de la ley de glaciares que ejerce la firma con los proyectos de "El veladero" y "Lama", ambos de la provincia de San Juan.



En la semana, Fernando Hugo Giannoni, presidente de Barrick Gold presentó un escrito en el que intenta la nulidad de toda la causa que tiene en su poder el juez Casanello, y quien ante la prueba que colectó ya adelantó que los sucesivos derrames de productos contaminantes por parte de la empresa "obliga a considerar de modo definitivo su cierre".



Tras el primer derrame de un millón de litros de agua cianudrada en septiembre de 2015, Casanello comenzó a investigar la presunta responsabilidad de funcionarios provinciales y federales ante la falta de control de la actividad de la mina, algo que quedó en evidencia cuando se suscitaron otros dos acontecimientos similares.



No obstante, abruptamente la Corte Suprema de Justicia en 2017 le quitó la causa a Casanello al considerar que debía investigarse por una cuestión de competencia en el juzgado de Jáchal, San Juan.



En el juzgado provincial la causa está paralizada, en tanto que la "Asamblea Jáchal no se toca" volvió a presentarse ante Casanello ampliando la denuncia original, pues entendió que la Barrick Gold podía estar violando la ley de protección de zonas glaciares y pre glaciares, delito federal.



"La producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados", consideró Casanello en una resolución de principios de abril.



Ante un final que parece inevitable, la empresa ahora cuestiona la nueva intervención de Casanello a quien le recuerdan que la Corte en la otra causa había dicho que es competencia del juzgado provincial, con lo cual consideran su actuación como un "alzamiento" hacia el Alto Tribunal.



"Dicho alzamiento lo pondremos en conocimiento del Alto Tribunal", avisó la empresa en el escrito que cuenta con el patrocinio del penalista León Carlos Arslanián, quien llamativamente, si bien figura como abogado de la empresa, también lo es en otra causa de activistas de Greenpace sobre quien pesa un pedido de extradición de Perú.



Por último, cuestionan la imparcialidad del juez, a quien aseguran los denunciantes eligieron "a dedo" al haber ampliado la denuncia por la violación de glaciares ante lo de Casanello, en lugar de hacer una presentación ante la Cámara Federal y que ésta sortee un nuevo magistrado a intervenir.

