Viviana Luna se ausenta de su domicilio desde el 7 de diciembre de 2016. Una de sus hijas, de 16 años, escribió una carta donde le pide mayor acción a la Justicia y al Estado.

Hace más de 8 meses que se desconoce el paradero de Viviana Luna, mujer de 46 que desapareció en Potrerillos, Luján de Cuyo.

Ayelén, una de las hijas de Viviana, volvió a exigir justicia a través de una emotiva carta que publicó en Facebook y volvió a pedirle acción a la Justicia mendocina.

Esto es parte de lo que escribió la joven de 16 años. “El pasado 7 de agosto se cumplieron 8 meses sin saber nada de mi mamá. Ella se llama Viviana Luna y está desaparecida desde el 7 de diciembre de 2016.

El 31 de julio fue su cumpleaños, fue algo devastador pasarlo sin ella y sin saber a dónde está. Eso es lo peor, lo más triste de mundo. La supuesta ‘justicia’ no hace nada por poder encontrarla. Si nosotros (como familia) no vamos a la Fiscalía, ellos no nos llaman, ni se mueven. No hacen nada. ¿Quién se acuerda de esas personas desaparecidas de hace meses y de hace años? Los jueces, los fiscales nadie se acuerda, nadie siente el dolor de esas familias, nadie siente la angustia de no saber nada de un familiar. Ella es una persona, no es un animal, ni un objeto, ¡es una PERSONA! Nunca pensé que este país pudiera ser así: no mover ni un dedo por una persona desaparecida. Al Estado no le importa el dolor de las personas que, como familiares, estamos sufriendo por no saber NADA. Tengo bronca, dolor y extraño a mi mamá todos los días de mi vida. Es muy injusta la desidia del Gobierno. Me siento muy triste y decepcionada”.