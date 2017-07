A través de una oficina instalada en la terminal de ómnibus, la CNRT realizará a los choferes de larga distancia controles psicofísicos “aleatorios” previos a la partida del viaje.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inauguró en la provincia la quinta oficina de fiscalización con el objetivo de realizar controles psicofísicos a choferes de colectivos de larga distancia previo a su partida. Esta acción se concretó a través de un convenio de colaboración con la Secretaría de Servicios Públicos para realizar controles de manera conjunta.

Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, a cargo de Leonardo Yapur, destacaron que la necesidad de aumentar los controles y mejorar la efectividad de los mismos es algo que vienen pidiendo a la CNRT desde hace más de un año. Esto viene a cuenta de la evidente “falta de control” que quedó en evidencia con los últimos accidentes ocurridos en la provincia, especialmente en el caso del colectivo que volcó en una ruta 144 de San Rafael que provocó la muerte de 15 personas y varios heridos más.

El nuevo punto de control y fiscalización ya está en funcionamiento, y se encuentra frente a la oficina que la CNRT posee en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Los controles psicofísicos son efectuados diariamente y en forma aleatoria por médicos y psicólogos quienes verifican que los choferes hayan cumplido con las horas obligatorias de descanso antes de iniciar su viaje, además de realizar controles de talla, peso, presión arterial, examen de agudeza visual y auditivo, alcoholemia y el consumo de estupefacientes. El personal afectado para estas tareas corre por cuenta del organismo nacional y es contratado a través de una empresa privada.

Según explicaron, el motivo por el que los controles se realizan de manera aleatoria es para no entorpecer el normal funcionamiento del servicio de transporte ya que por cada control se necesitan al menos 20 minutos.

En el caso que los inspectores detecten alguna irregularidad el primer paso será aplicar un acta de infracción y luego dar aviso a la empresa involucrada para que reemplace al chofer. De no cumplir con este requisito el vehículo no podrá iniciar su viaje.

Las sanciones podrían aplicarse de igual forma a la empresa o el chofer dependiendo el grado de responsabilidad que tenga cada uno ante una infracción. Si se comprobara que el chofer ha consumido alcohol o esté bajo el efecto de alguna sustancia ilegal la sanción recaerá directamente sobre la persona.

En el caso de que no se constate que el chofer no ha cumplido con las horas de descanso obligatorias o no cuenten con la documentación habilitante la sanción será para la empresa. En el caso de reincidir las sanciones podrían ser más severas e implicar hasta la posibilidad de inhabilitación del profesional o la empresa.

Consultado sobre los reclamos de organismos como la Cámara de Turismo de Mendoza, que reclaman un mayor control no solo sobre los empresas sino también sobre el transporte informal, Yapur dijo: “Estamos trabajando para habilitar una oficina de control móvil que visitará todas las terminales de ómnibus de la provincia. El servicio estará disponible en breve y lo prestará una empresa privada”.