Asociaciones de defensa del consumidor advierten que el pago obligatorio impuesto por el Enargas es una contravención a la ley y que lejos de ser un beneficio perjudicará a los usuarios.

Frente a la decisión del Ente Nacional Regulador del Gas de establecer que las boletas de gas natural para el sector residencial del bimestre julio-agosto se deberán pagar en cuatro cuotas mensuales sin interés en forma obligatoria, desde la Asociación Protectora de defensa al consumidor aseguraron que la medida es ilegal y que está lejos de ser una ayuda económica para los usuarios.

Es que según aclararon todos los servicios se deben pagar conforme lo establece la ley, sea esto en forma mensual o bimestral. Y es así porque de esa forma se brinda al usuario una cierta previsibilidad sobre su consumo.

Mario Vadillo, de Protectora, dijo que son medidas de corte populista que solo tienen un fin electoral al tiempo que representan una forma de publicidad engañosa porque el importe que recibe el usuario en su factura es mucho menor al monto total. Así, si el usuario no toma ciertas previsiones terminará sintiendo las consecuencias cuando en el próximo período se le acumulen ambos importes.

Para Vadillo es también una medida tramposa que intenta enfrentar a las asociaciones de defensa del consumidor con los ciudadanos al argumentar que estas asociaciones se oponen a que los usuarios puedan financiar su consumo. “Es ilegal porque el servicio público del gas tiene una ley específica y que regula toda la materia del servicio, específicamente el cuadro tarifario como también las fechas de pago. Entonces con este tipo de medidas están obligando al usuario a pagar solo una mitad impidiéndole cancelar el servicio bimestral como corresponde”, destacó.

Si bien la decisión del ejecutivo podría significar en principio un alivio económico para muchas familias, que llega justo en el momento que se producen los picos de consumo como consecuencia de las bajas temperaturas, desde Protectora advierten que el alivio no se sentirá porque además del aumento del 30% aplicado en abril ya está acordado un nuevo incremento del 40% sobre las facturas de octubre. “Ese aumento que se supone que no se va a sentir porque vienen las épocas de más calor, no es tal. Además hay que sumarle los aumentos provinciales del agua, la electricidad, las prepagas y el aumento de la telefonía celular. Todos durante el mes de octubre”, señaló.

Consultado sobre la resolución pendiente en la justicia que podría dejar sin efecto los aumentos en la tarifa de gas, Vadillo dijo que todos los plazos están vencidos y que no debería pasar de esta semana para que la justicia se expida. “La Cámara Federal dijo que debía definirse de manera urgente, no obstante están especulando porque nadie quiere firmar y ponerse a favor de los usuarios porque detrás de esto está la presión del Ministerio de Energía, el ente regulador, la empresa y el propio gobernador de Mendoza quien ha dicho que retrotraer los aumentos es técnicamente inviable”, aseguró.

“Se cree que detrás de este pedido hay una picardía del usuario mendocino por obtener una ventaja económica, pero la única realidad es que si las facturas de gas siguen aumentando y la justicia no le pone un freno, miles de familias en Mendoza no van a poder pagar su factura”, cerró Vadillo.