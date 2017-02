El gremio que agrupa a los profesionales de la salud tendrá mañana su tercera reunión paritaria. La última propuesta oficial fue un aumento del 16% sobre el básico.

Este viernes se desarrollará una nueva instancia paritaria entre Ampros y el ejecutivo provincial donde intentarán acordar cuál será el incremento de actualización salarial para 2017. Luego de rechazar las dos ofertas anteriores, la última por un aumento del 16% sobre el básico, los representantes del gremio además de buscar una oferta superadora llevarán a la mesa el reclamo para que se respete el convenio colectivo de trabajo y se resuelvan situaciones como la falta de profesionales en efectores del sur provincial.

Al respecto, Claudia Iturbe, secretaria gremial del Ampros, dijo a Diario Vox: “Vamos a ver qué llevan. Por ahora no hemos bajado ninguna propuesta a las bases, pero de ninguna manera vamos a aceptar la propuesta del 16% sobre el básico que presentaron la última vez. Lo que nosotros pedimos es que se respete el convenio colectivo y empezar a pensar en los adicionales que hay que poner en lugares donde no hay médicos ni especialistas”. “Nosotros no podemos aceptar cualquier cosa. Lo que se negocie dependerá de la fuerza de cada gremio y de lo que decidan sus bases”, agregó.

En coincidencia, Isabel del Pópolo, titular del Ampros, aseguró que están a la espera de “una propuesta como la gente” y que no pueden arriesgar un porcentaje de acuerdo ya que el escalafón del sindicato es “atípico porque lo que reciben unos no es lo mismo para otros”.

Por su parte Ulpiano Suárez, Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, comentó que han tenido un muy buen arranque con el acuerdo que ya se firmó para el régimen 15 de Salud por un 17% y que durante estas semanas han avanzado con casi todos los sectores sindicales a los que le han llevado la propuesta de pauta salarial del 15%.

En este sentido, consideró: “Si bien la mayoría de los sindicatos plantean la insuficiencia en el ofrecimiento del Gobierno, en general ven con buenos ojos de que nos podamos sentar en el último trimestre del año a rediscutir la pauta salarial en el marco de un acuerdo para evaluarlo con la inflación y la recaudación. Esto habla de una comprensión por parte de los gremios de la situación económica de la provincia y saben que lo que acordemos lo vamos a cumplir, por eso soy optimista que podremos cerrar varios acuerdos más la próxima semana”.

Además remarcó que tal cual lo ha expresado el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmirio Garay, como el gobernador Cornejo, la propuesta salarial no va a superar en ningún caso el porcentaje del 17% aunque sí algunos sectores podrían acceder a la posibilidad de algún adicional siempre que el mismo se encuentre en el marco de la pauta presupuestaria para este año.

En cuanto a los gremios que decidan no aceptar la propuesta oficial, el Ejecutivo dispondrá un aumento por decreto para todo el año y los gremios que queden fuera del acuerdo perderán la posibilidad de renegociar la pauta salarial en el último trimestre del año.