La justicia de la provincia hizo lugar a dos medidas cautelares que buscan frenar la transformación del zoológico en un Ecoparque.

Con la cautelar se evita el traslado de sus animales, entre ellos el de la chimpancé Cecilia que ya se encuentra en cuarentena para ser enviada a un santuario en Brasil, medida que quedará en suspenso hasta la resolución del recurso presentado.

El fallo de la jueza civil Rosana Alicia Moretti Rodríguez avaló el pedido presentado por un grupo de veterinarios que busca frenar el traslado de la chimpancé y de otros animales que habitan en el Zoológico, actualmente cerrado al público, y que se declare la inconstitucionalidad de la reciente ley de Ecoparque aprobada a finales de diciembre por la Legislatura local.

“La justicia aceptó los dos recursos de amparo pero aún no dispuso nada, y la cuarentena de la mona sigue. Hoy mismo el gobierno se expedirá sobre esas presentaciones”, informaron desde la cartera de Medio Ambiente.

El gobierno ahora tiene 48 horas hábiles para interiorizarse sobre la medida de no innovar, que no resuelve el tema de fondo, y luego 72 horas más para responder el recurso presentado, pero no podrá continuar con el traslado de los animales hasta que el juzgado resuelva el pedido de recurso de amparo, según fuentes judiciales.

“La aprobación del Ecoparque se realizó salteando varios pasos legales que transforman a la ley en inconstitucional”, dijo Hugo Pometti, uno de los impulsores de la presentación judicial, que promueve un proyecto paralelo de Bio parque en el zoo mendocino.